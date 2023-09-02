«Локомотив-Кубань» в товарищеском матче уступил «Бахчешехиру»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Бахчешехиру» в матче турнира Gloria Cup. «В условиях далекого от идеального судейства «Локо» проиграл команде «Бахчешехир Колежи» – 90:97», – отмечается на сайте российского клуба.
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