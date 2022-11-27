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Леброн Джеймс набрал рекордные в сезоне 39 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Сперс»

Леброн Джеймс набрал рекордные в сезоне 39 очков и сделал 11 подборов в победном матче против «Сперс»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 39 очков в победном матче против «Сан-Антонио» (143:139).

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