2,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании в Москве

В Москве 2,5 миллиона человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы.
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