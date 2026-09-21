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Тина Канделаки, Константин Эрнст, Юра Борисов с женой и другие звёзды посетили премьеру фильма "Девятая планета"

Тина Канделаки, Константин Эрнст, Юра Борисов с женой и другие звёзды посетили премьеру фильма "Девятая планета"

На днях в Москве состоялась светская премьера фильма "Девятая планета" с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

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