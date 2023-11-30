Крымские гостевые дома доведут до ума

Начался процесс законодательного урегулирования деятельности гостевых домов в Крыму. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов, который предлагается провести на территории Республики Крым, а также Краснодарского края и Севастополя.