Происшествия

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В Якутии бывшая сотрудница банка признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере

В Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.

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