Дональд Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки» и вернуть Панамский канал под контроль США.
Трамп озвучил планы по расширению территории США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Если честно, мне Доня Фредович напоминает того же шоумена вовку зеленого, с той лишь разницей, что ДТ не нужно обирать свою страну до нитки, чтобы набить свою мошну! Но по фантазии "наполеоновских планов" они на одном уровне, оба мечтают о нереальном...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии