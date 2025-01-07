Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп озвучил планы по расширению территории США

Трамп озвучил планы по расширению территории США

Дональд Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки» и вернуть Панамский канал под контроль США.

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Комментарии
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Надежда
Если честно, мне Доня Фредович напоминает того же шоумена вовку зеленого, с той лишь разницей, что ДТ не нужно обирать свою страну до нитки, чтобы набить свою мошну! Но по фантазии &quot;наполеоновских планов&quot; они на одном уровне, оба мечтают о нереальном...
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