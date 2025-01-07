Трамп озвучил планы по расширению территории США

Надежда

Если честно, мне Доня Фредович напоминает того же шоумена вовку зеленого, с той лишь разницей, что ДТ не нужно обирать свою страну до нитки, чтобы набить свою мошну! Но по фантазии "наполеоновских планов" они на одном уровне, оба мечтают о нереальном...