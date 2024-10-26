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Бонусы UFC 308: Топурия, Чимаев и Шара Буллет получат по $50 тысяч за лучшее выступление вечера

В Абу-Даби завершился UFC 308. По его итогам бонусы в $50 тысяч получат Илия Топурия (нокаутировал Макса Холлоуэя), Хамзат Чимаев (победил сабмишеном Роберта Уиттакера) и Шара Буллет (нокаутировал Армена Петросяна).

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