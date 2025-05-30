На озере Безымянном в Ноябрьске подрядчик возводит «Город на воде»

Проект благоустройства пляжной зоны на озере Безымянном реализуется в Ноябрьске. Он будет занимать площадь более 900 квадратных метров, где найдется место зонам для отдыха с беседками, спортплощадке, фудкорту и смотровой башне, сообщил глава города Алексей Романов.