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В Росфинмониторинге отметили нежелание финразведок ЕС сотрудничать в расследованиях

В Росфинмониторинге отметили нежелание финразведок ЕС сотрудничать в расследованиях

Несмотря на неоднократные предложения Росфинмониторинга привлечь международные преступные группировки к ответственности, европейские визави отказываются сотрудничать, рассказал «Известиям» замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

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