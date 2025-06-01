В Росфинмониторинге отметили нежелание финразведок ЕС сотрудничать в расследованиях

Несмотря на неоднократные предложения Росфинмониторинга привлечь международные преступные группировки к ответственности, европейские визави отказываются сотрудничать, рассказал «Известиям» замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
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