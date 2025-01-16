Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч собак зарегистрировали в городе

Вячеслав Франк подчеркнул необходимость дальнейшей работы в направлении проведения выездной регистрации Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании по вопросу обязательной регистрации и маркирования домашних собак отметил важность проводимой работы, сообщает мэрия.
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