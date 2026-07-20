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Царьград

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Как не превратиться в "газовую бомбу" - рассказала врач высшей категории

Как не превратиться в "газовую бомбу" - рассказала врач высшей категории

Вздутие и метеоризм время от времени беспокоят практически каждого. Но в чём причина этих неприятных ощущений? Как не превратиться в "газовую бомбу" - рассказала гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек.

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