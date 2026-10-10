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Царьград

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"Тихий убийца" косит молодёжь: Сущая мелочь приводит к инсультам и инфарктам

"Тихий убийца" косит молодёжь: Сущая мелочь приводит к инсультам и инфарктам

Атеросклероз может начаться в молодом возрасте без явных симптомов. Накопление бляшек сужает артерии, повышая риск инфаркта и инсульта.

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