Поддержка Украины стала тяжелой и болезненной для Великобритании ношей. Однако ситуация в мире может усугубиться, если страны резко прекратят помогать киевскому режиму, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли The House.
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