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Глава МИД Британии Клеверли: помощь Украине оказалась тяжелой и болезненной

Глава МИД Британии Клеверли: помощь Украине оказалась тяжелой и болезненной

Поддержка Украины стала тяжелой и болезненной для Великобритании ношей. Однако ситуация в мире может усугубиться, если страны резко прекратят помогать киевскому режиму, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли The House.

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