RWB приостановила инвестиционную программу и сделки M&A на фоне атак на ее инфраструктуру

На фоне продолжающихся атак беспилотников на инфраструктуру Wildberries компания поставила на паузу текущие сделки M&A (слияние и поглощение — FM) и на неопределенное время приостановила ранее запущенную инвестиционную программу, сообщили источники «Известий».
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