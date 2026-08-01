Вайцеховская предложила повысить высоту трамплина до 1,5 метров

Елена Вайцеховская, олимпийская чемпионка и обозреватель RT, предложила повысить высоту однометрового трамплина на чемпионате Европы, заявив о необходимости изменений, чтобы избежать бессмысленности прыжков в воду на современных соревнованиях.
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