Россия становится периферией Китая

Святогор Князев

Уважаю за мнение, но с ним не согласен! Академик пользуется западными источниками и необьективными мнениями самих китайцев, индийцев, американцев. Я бы хотел увидеть китайские технологии....иъ нет! Перехват Китаем производства ширпотреба - это не рывок в экономическом развитии, где у Китая научная школа? Её нет! Не знаю ни одного китайского учёного, который внс весомый вклад в мировую науку, ни сегодня, ни вчера ни позавчера. По цифровизации, банковским технологиям, биотехнолгиям - Россия находится на вершите пирамиды. Я говорю это ответственно, потому что занимаюсь как раз анализом этих сфер в мировой экономике. В ВПК, космосе, атомной промышленности, медицине, - Россия первая. Так откуда утверждения академика? Может от того что он член КПРФ а во главе Китая всё ещё коммунисты? В таком случае, это необьективное сравнение, с допущениями, сокрытием информации и так далее...