Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Одно замечание, IQ - не чушь, попробуйте пройти, м.б. получите баллов 50.«Еврей, не пьет, ...
  • Валерий Шаронов
    может ты и прав, но паровоз стоит на месте уже третий год!В НАТО "засекли" ...
  • Дмитрий Бакланов
    Изначально рыжий Толик подавал свой проект, как инвестиции в российские инновационные предприятия. То, что большинств...Замороженные день...

Россия становится периферией Китая

Россия становится периферией Китая

Сергей Глазьев,действующий член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святогор Князев
Уважаю за мнение, но с ним не согласен! Академик пользуется западными источниками и необьективными мнениями самих китайцев, индийцев, американцев.  Я бы хотел увидеть китайские технологии....иъ нет! Перехват Китаем производства ширпотреба - это не рывок в экономическом развитии, где у Китая научная школа? Её нет! Не знаю ни одного китайского учёного, который внс весомый вклад в мировую науку, ни сегодня, ни вчера ни позавчера. По цифровизации, банковским технологиям, биотехнолгиям - Россия находится на вершите пирамиды. Я говорю это ответственно, потому что занимаюсь как раз анализом  этих сфер в мировой экономике. В ВПК, космосе, атомной промышленности, медицине, - Россия первая. Так откуда утверждения академика? Может от того что он член КПРФ а во главе Китая всё ещё коммунисты? В таком случае, это необьективное сравнение, с допущениями, сокрытием информации и так далее...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх