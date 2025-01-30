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Крымское информационное агентство

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Как мошенники обманывают наших детей через онлайн-игры

Как мошенники обманывают наших детей через онлайн-игры

Фото: Наталья СомоваМошенники обманывают детей через онлайн-игры, получая доступ к личным данным родителей, часто они представляются сверстниками жертвы или выступают в роли продавцов онлайн-товаров для игр.

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