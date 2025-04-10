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Царьград

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Курс доллара к рублю на следующей неделе: как повлияют тарифы Трампа на валюту

Курс доллара к рублю на следующей неделе: как повлияют тарифы Трампа на валюту

Аналитики рассказали, что будет с курсами валют из-за торговых войн США.Введенные президентом США Трампом заградительные пошлины на товары из Европы и Китая неизбежно скажутся на курсе американского доллара.

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