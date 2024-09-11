С. Шойгу исключил переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ с территории Курской области

Москва, 10 сентября /Синьхуа/ -- Переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока вооруженные силы Украины /ВСУ/ не будут выдавлены с российской территории, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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