С. Шойгу исключил переговоры с Украиной до вытеснения ВСУ с территории Курской области

Москва, 10 сентября /Синьхуа/ -- Переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока вооруженные силы Украины /ВСУ/ не будут выдавлены с российской территории, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.