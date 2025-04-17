Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Новокузнецке, после общественного резонанса, суд арестовал мигрантов из Азербайджана за незаконное лишение свободы людей и рабский труд

В Новокузнецке, после общественного резонанса, суд арестовал мигрантов из Азербайджана за незаконное лишение свободы людей и рабский труд

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Напомним, что в Новокузнецке Кемеровской области дружная семейка мигрантов из Азербайджана с 2012 года удерживала 9 человек в качестве рабов на сортировке мусора.

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