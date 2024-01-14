Нищие-миллиардеры. Загадки российского денежного обращения

Банковские вклады сограждан выросли на рекордную величину, хотя доходы населения падают Иван Рыбин Фото: Владимир Гердо/ТАСС Статистика российской банковской системы продемонстрировала очередной парадоксальный результат, которому нет объяснения.
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