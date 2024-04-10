Студенты из Марьиной рощи спроектировали терминал для ТПУ «Рижская»

Первокурсники РУТ (МИИТ) Артём Савин, Анастасия Божина, Алексей Симулин, Софья Лукина, Анастасия Турчина и Максим Герасимов разработали возможный проект нового пассажирско-распределительного терминала, который войдёт в состав строящегося ТПУ «Рижская».
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