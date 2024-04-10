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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Студенты из Марьиной рощи спроектировали терминал для ТПУ «Рижская»

Студенты из Марьиной рощи спроектировали терминал для ТПУ «Рижская»

Первокурсники РУТ (МИИТ) Артём Савин, Анастасия Божина, Алексей Симулин, Софья Лукина, Анастасия Турчина и Максим Герасимов разработали возможный проект нового пассажирско-распределительного терминала, который войдёт в состав строящегося ТПУ «Рижская».

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