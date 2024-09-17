Отечественный производитель рассказал о пользе повышения утильсбора в РФ

Повышение утильсбора станет весомым стимулом для зарубежных брендов инвестировать в производство на территории России, локализовать продукцию, а также «создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями».
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