Экс-офицер СБУ Стариков: ВСУ готовятся к эскалации конфликта в августе-сентябре

Киев планирует осуществить эскалацию конфликта в конце лета — начале осени и пойдет на переговоры с РФ, если не сможет переломить ход событий на фронте, считает полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
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