РИА Новый день

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Красноусов
    то есть наибулину вы садить не хотите?Кремль ответил на...
  • галина
    Торнаги враги анрода. Они делают все, чтобы народ взбунтовался.Пора призвать их к ответу.Жители Ямала жалу...
  • игорь поляков
    Нарик самолеты тебя не спасут,угробишь последних пилотов.Зеленский потребо...

Катастрофические последствия для Европы: в Москве заявили о готовности ввести газовое эмбарго

Катастрофические последствия для Европы: в Москве заявили о готовности ввести газовое эмбарго

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы принять «зеркальное» решение в ответ на антироссийские санкции и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1», который сегодня загружен на максимальном уровне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх