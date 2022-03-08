Катастрофические последствия для Европы: в Москве заявили о готовности ввести газовое эмбарго

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы принять «зеркальное» решение в ответ на антироссийские санкции и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1», который сегодня загружен на максимальном уровне.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности Москвы принять «зеркальное» решение в ответ на антироссийские санкции и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток 1», который сегодня загружен на максимальном уровне.
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