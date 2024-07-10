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Царьград

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Губин вернется на сцену спустя 19 лет на фестивале «Новая волна»

Губин вернется на сцену спустя 19 лет на фестивале «Новая волна»

Популярный русский исполнитель хитов 90-х и «нулевых» Андрей Губин возвращается на сцену спустя 19 лет.

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