Резкий рост смертности в рядах ВСУ в Курской области начался из-за наступления холодов, так как у них не хватает теплой одежды, сообщил источник в группировке войск «Север» Вооруженных сил России 17 февраля РИА Новости.
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