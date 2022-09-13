В Калужской области сотрудники полиции изъяли у гражданки одной из республик ближнего зарубежья 74 свертка с героином

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержана гражданка одной из республик ближнего зарубежья, не имеющая регистрации на территории Российской Федерации.
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