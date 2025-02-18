Как пахнут древнеегипетские мумии после 5000 лет в саркофаге

Daddy Bo

"в саркофаге какого-то фараона... Без стаканА... Раздавил поллитру... Вылез - весь в паутине и в бычках" (из миниатюры Аркадия Райкина о "культурноотдыхающем" в музее). Вот кто точно знал, чем пахнут мумии.