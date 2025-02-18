TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    Чак Норрис его регулярно колотил. Где видео ? При собственном весе в 40 кг (или 50) не возможно удержать такую гирю ,...Сверхчеловеческая...
  • Алекс Кузь
    Мужикам по кайфу доминировать. Умные и равноправные - это к матвиенко.Как узнать все о ...
  • Евгений Семененко
    Ну подтянулся... Ну применил ''энергию без вектора'' ... Дальше то что ??????????????....Мужчина подтянулс...

Как пахнут древнеегипетские мумии после 5000 лет в саркофаге

Как пахнут древнеегипетские мумии после 5000 лет в саркофаге

Ученым удалось получить разрешение на вскрытие 9 саркофагов мумифицированных тел жителей Древнего Египта — но вместо ожидаемого запаха тлена почувствовали совсем другие ароматы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжж...делать больше нечего, как мумии нюхать...
Ответить
1 д.
HotRS
Посетив Эрмитаж, убедился, что пахнут мумии совсем не благовониями.
Ответить
1 д.
Daddy Bo
&quot;в саркофаге какого-то фараона... Без стаканА... Раздавил поллитру... Вылез - весь в паутине и в бычках&quot; (из миниатюры Аркадия Райкина о &quot;культурноотдыхающем&quot; в музее). Вот кто точно знал, чем пахнут мумии.
Ответить
20 час.
наверх