Ученым удалось получить разрешение на вскрытие 9 саркофагов мумифицированных тел жителей Древнего Египта — но вместо ожидаемого запаха тлена почувствовали совсем другие ароматы.
Как пахнут древнеегипетские мумии после 5000 лет в саркофаге
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжж...делать больше нечего, как мумии нюхать...
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1 д.
HotRS
Посетив Эрмитаж, убедился, что пахнут мумии совсем не благовониями.
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1 д.
Daddy Bo
"в саркофаге какого-то фараона... Без стаканА... Раздавил поллитру... Вылез - весь в паутине и в бычках" (из миниатюры Аркадия Райкина о "культурноотдыхающем" в музее). Вот кто точно знал, чем пахнут мумии.
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20 час.
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