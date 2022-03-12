Михаил Шашилов: «Казакевич помогло, что я был на рубеже? Сказки – спортсмен сам рождается и сам поднимается. Ей есть куда расти»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил победу Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

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