Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией?

«Мы рискуем потерять Россию»: Патриарха Кирилла поддерживают политики Кому выгодно, чтобы русские перестали быть титульной нацией? Андрей Захарченко На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Нациевский Еще в 2022 году, выступая на Епархиальном собрании православного московского духовенства, Патриарх московский и всея Руси Кирилл обращал внимание на проблемы мигрантов.

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