Эксперт Переславский: власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина

Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в интервью агентству "Прайм" заявил, что власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года.
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