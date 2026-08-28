Актриса Ирина Горбачёва снизила вес на 11 кг и уменьшила потребление сладкого в два раза после курса препарата Седжаро.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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ДМ
Дмитрий Максимов
Ну это чисто рекламный ход производителя, скинуть 1 кг всего и колоть препарат для тех у кого ожирение. Да и состав там с бензиловым спиртом( от которого аллергии пишут
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4 н.
A
Anonim
Дмитрий Максимов
Ну это чисто рекламный ход производителя, скинуть 1 кг всего и колоть препарат для тех у кого ожирение. Да и состав там с бензиловым спиртом( от которого аллергии пишут
сестра ставила 3 месяца, вышел псориаз из ремиссии, мне кажется там концентрация этого спирта завышена
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4 н.
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