Нефть марки Brent достигла 91,27 доллара за баррель

Цены на нефть на мировом рынке увеличились более чем на 3%. ###A_1_A### Brent ###A_1_A### поднялась до 91,27 доллара, а WTI - до 86,67 доллара.
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