Губернатор Подмосковья Воробьев ответил на вопросы курсантов «Авангарда»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с курсантами центра «Авангард». В эфире «360» он обсудил с молодыми людьми самые разные темы — от истинного патриотизма и спецоперации на Украине до метро в Подмосковье и ограничения соцсетей.