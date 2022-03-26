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Губернатор Подмосковья Воробьев ответил на вопросы курсантов «Авангарда»

Губернатор Подмосковья Воробьев ответил на вопросы курсантов «Авангарда»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с курсантами центра «Авангард». В эфире «360» он обсудил с молодыми людьми самые разные темы — от истинного патриотизма и спецоперации на Украине до метро в Подмосковье и ограничения соцсетей.

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