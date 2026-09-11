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Суд в Чите заочно осудил на 18 лет иноагента Дугарова за оправдание терроризма

Суд в Чите заочно осудил на 18 лет иноагента Дугарова за оправдание терроризма

Уроженца Бурятии Доржо Дугарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) приговорили к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма.

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