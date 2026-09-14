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FiNE NEWS

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Китай представил стратегический бомбардировщик H-6N с баллистической ракетой JL-1 воздушного базирования

Китай впервые официально показал в полёте стратегический бомбардировщик H-6N с крупной баллистической ракетой воздушного базирования, идентифицированной военными аналитиками как Jing Lei-1 (JL-1).

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