Астрологическая карта недели: от конфликта к гармонии — что ждать знакам зодиака с 19 по 25 мая Елена ГалицкаяВторая половина мая обещает быть богатой на события как на небесной карте, так и в жизни земных обитателей.
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