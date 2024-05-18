В Италии нашли могилу воевавшего за «Правый сектор» наемника

Итальянский наемник Галли воевал на Украине за «Правый сектор» в 2022 году В Италии обнаружили могилу наемника Бенджамина Джорджо Галли, который воевал на Украине под флагом «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России).
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