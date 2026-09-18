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ИА Регнум

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Захарова прокомментировала запрет въезда в Латвию Овечкину и Кремлеву

Захарова прокомментировала запрет въезда в Латвию Овечкину и Кремлеву

Глава МИД Латвии Байба Браже запретила российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву въезд в страну для того, чтобы они обратили на нее внимание.

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