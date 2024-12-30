Как ВСУ нанесли самый мощный ракетный удар по приграничью: раненые, жертвы и последствия

БЕЛГОРОД, 30 декабря, ФедералПресс. Ровно год назад в этот день Белгород пережил массированную украинскую атаку, которая унесла жизни 25 человек, более сотни людей получили ранения, в их числе были маленькие дети и подростки.
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