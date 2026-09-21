В Европе косатка протаранила яхту россиян за 15 млн рублей

Российская семья путешествовала на 10-метровой парусной яхте Dufour 32 по Европе. В районе португальского Порту на судно напала косатка, серьезно повредив его, сообщил телеграм-канал Shot .
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