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В Европе косатка протаранила яхту россиян за 15 млн рублей

В Европе косатка протаранила яхту россиян за 15 млн рублей

Российская семья путешествовала на 10-метровой парусной яхте Dufour 32 по Европе. В районе португальского Порту на судно напала косатка, серьезно повредив его, сообщил телеграм-канал Shot .

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