Роднина оценила инициативу Эстонии после решения МОК по российским спортсменам: «Их мнение ни на что не повлияет»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Эстония предложит исключить МОК и ряд других спорторганизаций из программ финансирования ЕС.