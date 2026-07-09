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Роднина оценила инициативу Эстонии после решения МОК по российским спортсменам: «Их мнение ни на что не повлияет»

Роднина оценила инициативу Эстонии после решения МОК по российским спортсменам: «Их мнение ни на что не повлияет»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Эстония предложит исключить МОК и ряд других спорторганизаций из программ финансирования ЕС.

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