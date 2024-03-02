Активизация ситуации вокруг Приднестровья наглядно показывает, что Запад не заинтересован в локализации конфликта на Украине.
Приднестровье присоединится к России? Съезд депутатов направил обращение Москве: все по лекалам 2022 года
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Понятно что пидосовская шлюха сандра манду будет скакать под дудку пиностана
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21 час.
Natalija Osminina
"..речь идет о наступлении на Одесском направлении, в ходе которого будет обеспечен выход к границе ПМР". -- наступать, в буквальном смысле "НАСТУПАЯ" сапогами на Одесское направление для СВО невозможно. Можно только бомбить дальнобойными снарядами. Ну, тогда и кровопролитных сражений не будет, разве что по окончательной зачистке. Если Европа организует провокацию, то наконец-то подставится под Кинжалы и Цирконы. Под Сарматы могут подставиться только США. Но они передумают)) Там дураков нема, подставляться под ядерные удары.
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19 час.
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