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Приднестровье присоединится к России? Съезд депутатов направил обращение Москве: все по лекалам 2022 года

Приднестровье присоединится к России? Съезд депутатов направил обращение Москве: все по лекалам 2022 года

Активизация ситуации вокруг Приднестровья наглядно показывает, что Запад не заинтересован в локализации конфликта на Украине.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Понятно что пидосовская шлюха сандра манду будет скакать под дудку пиностана
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21 час.
Natalija Osminina
&quot;..речь идет о наступлении на Одесском направлении, в ходе которого будет обеспечен выход к границе ПМР&quot;. -- наступать, в буквальном смысле &quot;НАСТУПАЯ&quot; сапогами на Одесское направление для СВО невозможно. Можно только бомбить дальнобойными снарядами. Ну, тогда и кровопролитных сражений не будет, разве что по окончательной зачистке. Если Европа организует провокацию, то наконец-то подставится под   Кинжалы и Цирконы. Под Сарматы могут подставиться только США. Но они передумают)) Там дураков нема, подставляться под ядерные удары.
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19 час.

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