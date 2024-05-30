Чехия готовится остаться без угля В Чехии планируется значительный отход от использования угля для отопления.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Чехия готовится остаться без угля В Чехии планируется значительный отход от использования угля для отопления.
Свежие комментарии