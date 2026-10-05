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Татар-информ

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За участников рейтинга «Татары года» уже отдано более 41 тыс. голосов

За участников рейтинга «Татары года» уже отдано более 41 тыс. голосов

Изображение: milliard.tatar Продолжается голосование за участников рейтинга «Татары года», организованное изданием «Миллиард.

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