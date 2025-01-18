Дональд Трамп, который 20 января должен вступить в должность президента США, хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине, однако сами условия завершения этого конфликта его интересуют мало.
Болтон: Трамп хочет завершения конфликта на Украине
Комментарии
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М
Мария
Украина и война нужны была Байдену и наркошибздику для прикарманивания бюджетных денег. Для собственного обогащения. У Трампа этого интереса нет. Так что война закончится.
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17 час.
Житель Империи
Болтун тот ещё ястреб…
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9 час.
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