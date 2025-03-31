Облегченная сталь: реальный взгляд на вес и толщину средневековых доспехов

Развенчание бронированных мифов: вес и подвижность рыцаря Эпоха рыцарства оставила нам не только величественные замки и жуткие легенды, но и устойчивый, почти архетипический образ воина, с головы до ног облаченного в сияющую сталь.
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