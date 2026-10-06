Ситуация вокруг Украины развивается не в сторону завершения конфликта, заявил Рубио

Вашингтон продолжает следить за развитием событий и готов играть конструктивную роль в поиске решения украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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